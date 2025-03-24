- Visão do mercado
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
A taxa do BATT para hoje mudou para 0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.72 e o mais alto foi 12.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify Lithium & Battery Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BATT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BATT hoje?
Hoje Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) está avaliado em 12.93. O instrumento é negociado dentro de 0.94%, o fechamento de ontem foi 12.81, e o volume de negociação atingiu 142. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BATT em tempo real.
As ações de Amplify Lithium & Battery Technology ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify Lithium & Battery Technology ETF está avaliado em 12.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.16% e USD. Monitore os movimentos de BATT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BATT?
Você pode comprar ações de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) pelo preço atual 12.93. Ordens geralmente são executadas perto de 12.93 ou 13.23, enquanto 142 e 1.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BATT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BATT?
Investir em Amplify Lithium & Battery Technology ETF envolve considerar a faixa anual 6.78 - 12.86 e o preço atual 12.93. Muitos comparam 18.41% e 53.56% antes de enviar ordens em 12.93 ou 13.23. Estude as mudanças diárias de preço de BATT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
O maior preço de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) no último ano foi 12.86. As ações oscilaram bastante dentro de 6.78 - 12.86, e a comparação com 12.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify Lithium & Battery Technology ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
O menor preço de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) no ano foi 6.78. A comparação com o preço atual 12.93 e 6.78 - 12.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BATT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BATT?
No passado Amplify Lithium & Battery Technology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.81 e 33.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.81
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Low
- 12.72
- High
- 12.95
- Volume
- 142
- Mudança diária
- 0.94%
- Mudança mensal
- 18.41%
- Mudança de 6 meses
- 53.56%
- Mudança anual
- 33.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8