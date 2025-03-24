クォートセクション
通貨 / BATT
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.84 USD 0.03 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BATTの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり12.72の安値と12.86の高値で取引されました。

Amplify Lithium & Battery Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BATT株の現在の価格は？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株価は本日12.84です。0.23%内で取引され、前日の終値は12.81、取引量は72に達しました。BATTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株は配当を出しますか？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの現在の価格は12.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.23%やUSDにも注目します。BATTの動きはライブチャートで確認できます。

BATT株を買う方法は？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株は現在12.84で購入可能です。注文は通常12.84または13.14付近で行われ、72や0.55%が市場の動きを示します。BATTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BATT株に投資する方法は？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFへの投資では、年間の値幅6.78 - 12.86と現在の12.84を考慮します。注文は多くの場合12.84や13.14で行われる前に、17.58%や52.49%と比較されます。BATTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株の最高値は？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの過去1年の最高値は12.86でした。6.78 - 12.86内で株価は大きく変動し、12.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify Lithium & Battery Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株の最低値は？

Amplify Lithium & Battery Technology ETF(BATT)の年間最安値は6.78でした。現在の12.84や6.78 - 12.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BATTの動きはライブチャートで確認できます。

BATTの株式分割はいつ行われましたか？

Amplify Lithium & Battery Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.81、32.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.72 12.86
1年のレンジ
6.78 12.86
以前の終値
12.81
始値
12.77
買値
12.84
買値
13.14
安値
12.72
高値
12.86
出来高
72
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
17.58%
6ヶ月の変化
52.49%
1年の変化
32.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8