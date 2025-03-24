- 概要
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATTの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり12.72の安値と12.86の高値で取引されました。
Amplify Lithium & Battery Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATT News
よくあるご質問
BATT株の現在の価格は？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株価は本日12.84です。0.23%内で取引され、前日の終値は12.81、取引量は72に達しました。BATTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株は配当を出しますか？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの現在の価格は12.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.23%やUSDにも注目します。BATTの動きはライブチャートで確認できます。
BATT株を買う方法は？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株は現在12.84で購入可能です。注文は通常12.84または13.14付近で行われ、72や0.55%が市場の動きを示します。BATTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BATT株に投資する方法は？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFへの投資では、年間の値幅6.78 - 12.86と現在の12.84を考慮します。注文は多くの場合12.84や13.14で行われる前に、17.58%や52.49%と比較されます。BATTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株の最高値は？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの過去1年の最高値は12.86でした。6.78 - 12.86内で株価は大きく変動し、12.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify Lithium & Battery Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Amplify Lithium & Battery Technology ETFの株の最低値は？
Amplify Lithium & Battery Technology ETF(BATT)の年間最安値は6.78でした。現在の12.84や6.78 - 12.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BATTの動きはライブチャートで確認できます。
BATTの株式分割はいつ行われましたか？
Amplify Lithium & Battery Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.81、32.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 12.81
- 始値
- 12.77
- 買値
- 12.84
- 買値
- 13.14
- 安値
- 12.72
- 高値
- 12.86
- 出来高
- 72
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 17.58%
- 6ヶ月の変化
- 52.49%
- 1年の変化
- 32.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8