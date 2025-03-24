报价部分
货币 / BATT
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.86 USD 0.05 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BATT汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点12.72和高点12.86进行交易。

关注Amplify Lithium & Battery Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BATT股票今天的价格是多少？

Amplify Lithium & Battery Technology ETF股票今天的定价为12.86。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为12.81，交易量达到22。BATT的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Lithium & Battery Technology ETF股票是否支付股息？

Amplify Lithium & Battery Technology ETF目前的价值为12.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.44%和USD。实时查看图表以跟踪BATT走势。

如何购买BATT股票？

您可以以12.86的当前价格购买Amplify Lithium & Battery Technology ETF股票。订单通常设置在12.86或13.16附近，而22和0.70%显示市场活动。立即关注BATT的实时图表更新。

如何投资BATT股票？

投资Amplify Lithium & Battery Technology ETF需要考虑年度范围6.78 - 12.86和当前价格12.86。许多人在以12.86或13.16下订单之前，会比较17.77%和。实时查看BATT价格图表，了解每日变化。

Amplify Lithium & Battery Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Lithium & Battery Technology ETF的最高价格是12.86。在6.78 - 12.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Lithium & Battery Technology ETF的绩效。

Amplify Lithium & Battery Technology ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Lithium & Battery Technology ETF（BATT）的最低价格为6.78。将其与当前的12.86和6.78 - 12.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BATT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BATT股票是什么时候拆分的？

Amplify Lithium & Battery Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.81和32.44%中可见。

日范围
12.72 12.86
年范围
6.78 12.86
前一天收盘价
12.81
开盘价
12.77
卖价
12.86
买价
13.16
最低价
12.72
最高价
12.86
交易量
22
日变化
0.39%
月变化
17.77%
6个月变化
52.73%
年变化
32.44%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8