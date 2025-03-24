CotizacionesSecciones
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.84 USD 0.03 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BATT de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.72, mientras que el máximo ha alcanzado 12.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify Lithium & Battery Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

¿Cuál es el precio de las acciones de BATT hoy?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) se evalúa hoy en 12.84. El instrumento se negocia dentro de 0.23%; el cierre de ayer ha sido 12.81 y el volumen comercial ha alcanzado 72. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BATT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF se evalúa actualmente en 12.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.23% y USD. Monitoree los movimientos de BATT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BATT?

Puede comprar acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) al precio actual de 12.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.84 o 13.14, mientras que 72 y 0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BATT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BATT?

Invertir en Amplify Lithium & Battery Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 6.78 - 12.86 y el precio actual 12.84. Muchos comparan 17.58% y 52.49% antes de colocar órdenes en 12.84 o 13.14. Estudie los cambios diarios de precios de BATT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

El precio más alto de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) en el último año ha sido 12.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.78 - 12.86, una comparación con 12.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify Lithium & Battery Technology ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

El precio más bajo de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) para el año ha sido 6.78. La comparación con los actuales 12.84 y 6.78 - 12.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BATT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BATT?

En el pasado, Amplify Lithium & Battery Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.81 y 32.23% después de las acciones corporativas.

Rango diario
12.72 12.86
Rango anual
6.78 12.86
Cierres anteriores
12.81
Open
12.77
Bid
12.84
Ask
13.14
Low
12.72
High
12.86
Volumen
72
Cambio diario
0.23%
Cambio mensual
17.58%
Cambio a 6 meses
52.49%
Cambio anual
32.23%
