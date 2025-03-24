- Panorámica
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
El tipo de cambio de BATT de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.72, mientras que el máximo ha alcanzado 12.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify Lithium & Battery Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BATT hoy?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) se evalúa hoy en 12.84. El instrumento se negocia dentro de 0.23%; el cierre de ayer ha sido 12.81 y el volumen comercial ha alcanzado 72. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BATT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF se evalúa actualmente en 12.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.23% y USD. Monitoree los movimientos de BATT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BATT?
Puede comprar acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) al precio actual de 12.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.84 o 13.14, mientras que 72 y 0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BATT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BATT?
Invertir en Amplify Lithium & Battery Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 6.78 - 12.86 y el precio actual 12.84. Muchos comparan 17.58% y 52.49% antes de colocar órdenes en 12.84 o 13.14. Estudie los cambios diarios de precios de BATT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
El precio más alto de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) en el último año ha sido 12.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.78 - 12.86, una comparación con 12.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify Lithium & Battery Technology ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
El precio más bajo de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) para el año ha sido 6.78. La comparación con los actuales 12.84 y 6.78 - 12.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BATT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BATT?
En el pasado, Amplify Lithium & Battery Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.81 y 32.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.81
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.84
- Ask
- 13.14
- Low
- 12.72
- High
- 12.86
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 17.58%
- Cambio a 6 meses
- 52.49%
- Cambio anual
- 32.23%
