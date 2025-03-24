QuotazioniSezioni
Valute / BATT
Tornare a Azioni

BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.86 USD 0.05 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BATT ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.72 e ad un massimo di 12.86.

Segui le dinamiche di Amplify Lithium & Battery Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BATT oggi?

Oggi le azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF sono prezzate a 12.86. Viene scambiato all'interno di 0.39%, la chiusura di ieri è stata 12.81 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BATT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF pagano dividendi?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF è attualmente valutato a 12.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BATT.

Come acquistare azioni BATT?

Puoi acquistare azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF al prezzo attuale di 12.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.86 o 13.16, mentre 22 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BATT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BATT?

Investire in Amplify Lithium & Battery Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.78 - 12.82 e il prezzo attuale 12.86. Molti confrontano 17.77% e 52.73% prima di effettuare ordini su 12.86 o 13.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BATT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

Il prezzo massimo di Amplify Lithium & Battery Technology ETF nell'ultimo anno è stato 12.82. All'interno di 6.78 - 12.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.81 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify Lithium & Battery Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

Il prezzo più basso di Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) nel corso dell'anno è stato 6.78. Confrontandolo con gli attuali 12.86 e 6.78 - 12.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BATT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BATT?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.81 e 32.44%.

Intervallo Giornaliero
12.72 12.86
Intervallo Annuale
6.78 12.86
Chiusura Precedente
12.81
Apertura
12.77
Bid
12.86
Ask
13.16
Minimo
12.72
Massimo
12.86
Volume
22
Variazione giornaliera
0.39%
Variazione Mensile
17.77%
Variazione Semestrale
52.73%
Variazione Annuale
32.44%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8