BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
Il tasso di cambio BATT ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.72 e ad un massimo di 12.86.
Segui le dinamiche di Amplify Lithium & Battery Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BATT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BATT oggi?
Oggi le azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF sono prezzate a 12.86. Viene scambiato all'interno di 0.39%, la chiusura di ieri è stata 12.81 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BATT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF pagano dividendi?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF è attualmente valutato a 12.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BATT.
Come acquistare azioni BATT?
Puoi acquistare azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF al prezzo attuale di 12.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.86 o 13.16, mentre 22 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BATT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BATT?
Investire in Amplify Lithium & Battery Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.78 - 12.82 e il prezzo attuale 12.86. Molti confrontano 17.77% e 52.73% prima di effettuare ordini su 12.86 o 13.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BATT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Il prezzo massimo di Amplify Lithium & Battery Technology ETF nell'ultimo anno è stato 12.82. All'interno di 6.78 - 12.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.81 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify Lithium & Battery Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Il prezzo più basso di Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) nel corso dell'anno è stato 6.78. Confrontandolo con gli attuali 12.86 e 6.78 - 12.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BATT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BATT?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.81 e 32.44%.
- Chiusura Precedente
- 12.81
- Apertura
- 12.77
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Minimo
- 12.72
- Massimo
- 12.86
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.39%
- Variazione Mensile
- 17.77%
- Variazione Semestrale
- 52.73%
- Variazione Annuale
- 32.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8