BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.81 USD 0.37 (2.97%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BATT a changé de 2.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.62 et à un maximum de 12.82.

Suivez la dynamique Amplify Lithium & Battery Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BATT aujourd'hui ?

L'action Amplify Lithium & Battery Technology ETF est cotée à 12.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.97%, a clôturé hier à 12.44 et son volume d'échange a atteint 162. Le graphique en temps réel du cours de BATT présente ces mises à jour.

L'action Amplify Lithium & Battery Technology ETF verse-t-elle des dividendes ?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF est actuellement valorisé à 12.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 31.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BATT.

Comment acheter des actions BATT ?

Vous pouvez acheter des actions Amplify Lithium & Battery Technology ETF au cours actuel de 12.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.81 ou de 13.11, le 162 et le 1.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BATT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BATT ?

Investir dans Amplify Lithium & Battery Technology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.78 - 12.82 et le prix actuel 12.81. Beaucoup comparent 17.31% et 52.14% avant de passer des ordres à 12.81 ou 13.11. Consultez le graphique du cours de BATT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Amplify Lithium & Battery Technology ETF ?

Le cours le plus élevé de Amplify Lithium & Battery Technology ETF l'année dernière était 12.82. Au cours de 6.78 - 12.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify Lithium & Battery Technology ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Amplify Lithium & Battery Technology ETF ?

Le cours le plus bas de Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) sur l'année a été 6.78. Sa comparaison avec 12.81 et 6.78 - 12.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BATT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BATT a-t-elle été divisée ?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.44 et 31.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
12.62 12.82
Range Annuel
6.78 12.82
Clôture Précédente
12.44
Ouverture
12.64
Bid
12.81
Ask
13.11
Plus Bas
12.62
Plus Haut
12.82
Volume
162
Changement quotidien
2.97%
Changement Mensuel
17.31%
Changement à 6 Mois
52.14%
Changement Annuel
31.93%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8