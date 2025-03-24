- Übersicht
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
Der Wechselkurs von BATT hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.72 bis zu einem Hoch von 12.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Lithium & Battery Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BATT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BATT heute?
Die Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) notiert heute bei 12.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.81 und das Handelsvolumen erreichte 142. Das Live-Chart von BATT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BATT Dividenden?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF wird derzeit mit 12.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BATT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BATT-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) zum aktuellen Kurs von 12.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.93 oder 13.23 platziert, während 142 und 1.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BATT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BATT-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify Lithium & Battery Technology ETF müssen die jährliche Spanne 6.78 - 12.86 und der aktuelle Kurs 12.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.41% und 53.56%, bevor sie Orders zu 12.93 oder 13.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BATT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Der höchste Kurs von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) im vergangenen Jahr lag bei 12.86. Innerhalb von 6.78 - 12.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify Lithium & Battery Technology ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Der niedrigste Kurs von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) im Laufe des Jahres betrug 6.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.93 und der Spanne 6.78 - 12.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BATT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BATT statt?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.81 und 33.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.81
- Eröffnung
- 12.77
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Tief
- 12.72
- Hoch
- 12.95
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- 18.41%
- 6-Monatsänderung
- 53.56%
- Jahresänderung
- 33.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8