KurseKategorien
Währungen / BATT
Zurück zum Aktien

BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.93 USD 0.12 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BATT hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.72 bis zu einem Hoch von 12.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amplify Lithium & Battery Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BATT heute?

Die Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) notiert heute bei 12.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.81 und das Handelsvolumen erreichte 142. Das Live-Chart von BATT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BATT Dividenden?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF wird derzeit mit 12.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BATT zu verfolgen.

Wie kaufe ich BATT-Aktien?

Sie können Aktien von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) zum aktuellen Kurs von 12.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.93 oder 13.23 platziert, während 142 und 1.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BATT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BATT-Aktien?

Bei einer Investition in Amplify Lithium & Battery Technology ETF müssen die jährliche Spanne 6.78 - 12.86 und der aktuelle Kurs 12.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.41% und 53.56%, bevor sie Orders zu 12.93 oder 13.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BATT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

Der höchste Kurs von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) im vergangenen Jahr lag bei 12.86. Innerhalb von 6.78 - 12.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify Lithium & Battery Technology ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Amplify Lithium & Battery Technology ETF?

Der niedrigste Kurs von Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) im Laufe des Jahres betrug 6.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.93 und der Spanne 6.78 - 12.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BATT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BATT statt?

Amplify Lithium & Battery Technology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.81 und 33.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
12.72 12.95
Jahresspanne
6.78 12.95
Vorheriger Schlusskurs
12.81
Eröffnung
12.77
Bid
12.93
Ask
13.23
Tief
12.72
Hoch
12.95
Volumen
142
Tagesänderung
0.94%
Monatsänderung
18.41%
6-Monatsänderung
53.56%
Jahresänderung
33.16%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8