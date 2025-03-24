- Обзор рынка
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF
Курс BATT за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 12.86.
Следите за динамикой Amplify Lithium & Battery Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BATT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BATT сегодня?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) сегодня оценивается на уровне 12.86. Инструмент торгуется в пределах 0.39%, вчерашнее закрытие составило 12.81, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BATT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Amplify Lithium & Battery Technology ETF в настоящее время оценивается в 12.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.44% и USD. Отслеживайте движения BATT на графике в реальном времени.
Как купить акции BATT?
Вы можете купить акции Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) по текущей цене 12.86. Ордера обычно размещаются около 12.86 или 13.16, тогда как 22 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BATT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BATT?
Инвестирование в Amplify Lithium & Battery Technology ETF предполагает учет годового диапазона 6.78 - 12.82 и текущей цены 12.86. Многие сравнивают 17.77% и 52.73% перед размещением ордеров на 12.86 или 13.16. Изучайте ежедневные изменения цены BATT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Самая высокая цена Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) за последний год составила 12.82. Акции заметно колебались в пределах 6.78 - 12.82, сравнение с 12.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Lithium & Battery Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Lithium & Battery Technology ETF?
Самая низкая цена Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) за год составила 6.78. Сравнение с текущими 12.86 и 6.78 - 12.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BATT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BATT?
В прошлом Amplify Lithium & Battery Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.81 и 32.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.81
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Low
- 12.72
- High
- 12.86
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 17.77%
- 6-месячное изменение
- 52.73%
- Годовое изменение
- 32.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8