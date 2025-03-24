КотировкиРазделы
Валюты / BATT
BATT: Amplify Lithium & Battery Technology ETF

12.86 USD 0.05 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BATT за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 12.86.

Следите за динамикой Amplify Lithium & Battery Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
12.72 12.86
Годовой диапазон
6.78 12.86
Предыдущее закрытие
12.81
Open
12.77
Bid
12.86
Ask
13.16
Low
12.72
High
12.86
Объем
22
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
17.77%
6-месячное изменение
52.73%
Годовое изменение
32.44%
