BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
A taxa do BAPR para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.82 e o mais alto foi 46.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAPR hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) está avaliado em 46.87. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 46.86, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAPR em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April está avaliado em 46.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.85% e USD. Monitore os movimentos de BAPR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAPR?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) pelo preço atual 46.87. Ordens geralmente são executadas perto de 46.87 ou 47.17, enquanto 13 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAPR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAPR?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April envolve considerar a faixa anual 38.33 - 46.90 e o preço atual 46.87. Muitos comparam 1.49% e 10.39% antes de enviar ordens em 46.87 ou 47.17. Estude as mudanças diárias de preço de BAPR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) no último ano foi 46.90. As ações oscilaram bastante dentro de 38.33 - 46.90, e a comparação com 46.86 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) no ano foi 38.33. A comparação com o preço atual 46.87 e 38.33 - 46.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAPR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAPR?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.86 e 8.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.86
- Open
- 46.83
- Bid
- 46.87
- Ask
- 47.17
- Low
- 46.82
- High
- 46.90
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 1.49%
- Mudança de 6 meses
- 10.39%
- Mudança anual
- 8.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8