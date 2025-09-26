报价部分
BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.83 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAPR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点46.83和高点46.90进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BAPR新闻

常见问题解答

BAPR股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票今天的定价为46.83。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为46.86，交易量达到3。BAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April目前的价值为46.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.76%和USD。实时查看图表以跟踪BAPR走势。

如何购买BAPR股票？

您可以以46.83的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票。订单通常设置在46.83或47.13附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注BAPR的实时图表更新。

如何投资BAPR股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April需要考虑年度范围38.33 - 46.90和当前价格46.83。许多人在以46.83或47.13下订单之前，会比较1.41%和。实时查看BAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April的最高价格是46.90。在38.33 - 46.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April（BAPR）的最低价格为38.33。将其与当前的46.83和38.33 - 46.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.86和8.76%中可见。

日范围
46.83 46.90
年范围
38.33 46.90
前一天收盘价
46.86
开盘价
46.83
卖价
46.83
买价
47.13
最低价
46.83
最高价
46.90
交易量
3
日变化
-0.06%
月变化
1.41%
6个月变化
10.29%
年变化
8.76%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8