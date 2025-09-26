BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
今日BAPR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点46.83和高点46.90进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BAPR新闻
常见问题解答
BAPR股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票今天的定价为46.83。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为46.86，交易量达到3。BAPR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April目前的价值为46.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.76%和USD。实时查看图表以跟踪BAPR走势。
如何购买BAPR股票？
您可以以46.83的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票。订单通常设置在46.83或47.13附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注BAPR的实时图表更新。
如何投资BAPR股票？
投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April需要考虑年度范围38.33 - 46.90和当前价格46.83。许多人在以46.83或47.13下订单之前，会比较1.41%和。实时查看BAPR价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April的最高价格是46.90。在38.33 - 46.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April的绩效。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April（BAPR）的最低价格为38.33。将其与当前的46.83和38.33 - 46.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAPR股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.86和8.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.86
- 开盘价
- 46.83
- 卖价
- 46.83
- 买价
- 47.13
- 最低价
- 46.83
- 最高价
- 46.90
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 10.29%
- 年变化
- 8.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8