KurseKategorien
Währungen / BAPR
Zurück zum Aktien

BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.87 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAPR hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.82 bis zu einem Hoch von 46.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAPR News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAPR heute?

Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) notiert heute bei 46.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.86 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von BAPR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAPR Dividenden?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April wird derzeit mit 46.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAPR zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAPR-Aktien?

Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) zum aktuellen Kurs von 46.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.87 oder 47.17 platziert, während 13 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAPR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAPR-Aktien?

Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April müssen die jährliche Spanne 38.33 - 46.90 und der aktuelle Kurs 46.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.49% und 10.39%, bevor sie Orders zu 46.87 oder 47.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAPR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) im vergangenen Jahr lag bei 46.90. Innerhalb von 38.33 - 46.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.86 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) im Laufe des Jahres betrug 38.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.87 und der Spanne 38.33 - 46.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAPR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAPR statt?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.86 und 8.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
46.82 46.90
Jahresspanne
38.33 46.90
Vorheriger Schlusskurs
46.86
Eröffnung
46.83
Bid
46.87
Ask
47.17
Tief
46.82
Hoch
46.90
Volumen
13
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
10.39%
Jahresänderung
8.85%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8