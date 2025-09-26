QuotazioniSezioni
Valute / BAPR
BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.83 USD 0.03 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAPR ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.83 e ad un massimo di 46.90.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAPR oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April sono prezzate a 46.83. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 46.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAPR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April è attualmente valutato a 46.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAPR.

Come acquistare azioni BAPR?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April al prezzo attuale di 46.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.83 o 47.13, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAPR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAPR?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April implica considerare l'intervallo annuale 38.33 - 46.90 e il prezzo attuale 46.83. Molti confrontano 1.41% e 10.29% prima di effettuare ordini su 46.83 o 47.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAPR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April nell'ultimo anno è stato 46.90. All'interno di 38.33 - 46.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) nel corso dell'anno è stato 38.33. Confrontandolo con gli attuali 46.83 e 38.33 - 46.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAPR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAPR?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.86 e 8.76%.

Intervallo Giornaliero
46.83 46.90
Intervallo Annuale
38.33 46.90
Chiusura Precedente
46.86
Apertura
46.83
Bid
46.83
Ask
47.13
Minimo
46.83
Massimo
46.90
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
1.41%
Variazione Semestrale
10.29%
Variazione Annuale
8.76%
