BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
BAPRの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.83の安値と46.90の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAPR株の現在の価格は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株価は本日46.87です。0.02%内で取引され、前日の終値は46.86、取引量は10に達しました。BAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株は配当を出しますか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの現在の価格は46.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.85%やUSDにも注目します。BAPRの動きはライブチャートで確認できます。
BAPR株を買う方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株は現在46.87で購入可能です。注文は通常46.87または47.17付近で行われ、10や0.09%が市場の動きを示します。BAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAPR株に投資する方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilへの投資では、年間の値幅38.33 - 46.90と現在の46.87を考慮します。注文は多くの場合46.87や47.17で行われる前に、1.49%や10.39%と比較されます。BAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株の最高値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの過去1年の最高値は46.90でした。38.33 - 46.90内で株価は大きく変動し、46.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株の最低値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April(BAPR)の年間最安値は38.33でした。現在の46.87や38.33 - 46.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAPRの動きはライブチャートで確認できます。
BAPRの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.86、8.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.86
- 始値
- 46.83
- 買値
- 46.87
- 買値
- 47.17
- 安値
- 46.83
- 高値
- 46.90
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.49%
- 6ヶ月の変化
- 10.39%
- 1年の変化
- 8.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8