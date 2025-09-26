クォートセクション
通貨 / BAPR
BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.87 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAPRの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.83の安値と46.90の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAPR株の現在の価格は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株価は本日46.87です。0.02%内で取引され、前日の終値は46.86、取引量は10に達しました。BAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株は配当を出しますか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの現在の価格は46.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.85%やUSDにも注目します。BAPRの動きはライブチャートで確認できます。

BAPR株を買う方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株は現在46.87で購入可能です。注文は通常46.87または47.17付近で行われ、10や0.09%が市場の動きを示します。BAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAPR株に投資する方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilへの投資では、年間の値幅38.33 - 46.90と現在の46.87を考慮します。注文は多くの場合46.87や47.17で行われる前に、1.49%や10.39%と比較されます。BAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株の最高値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの過去1年の最高値は46.90でした。38.33 - 46.90内で株価は大きく変動し、46.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilの株の最低値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April(BAPR)の年間最安値は38.33でした。現在の46.87や38.33 - 46.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAPRの動きはライブチャートで確認できます。

BAPRの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aprilは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.86、8.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.83 46.90
1年のレンジ
38.33 46.90
以前の終値
46.86
始値
46.83
買値
46.87
買値
47.17
安値
46.83
高値
46.90
出来高
10
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
10.39%
1年の変化
8.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8