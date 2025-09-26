CotationsSections
Devises / BAPR
BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.86 USD 0.05 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAPR a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.82 et à un maximum de 46.90.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BAPR aujourd'hui ?

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April est cotée à 46.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 46.81 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de BAPR présente ces mises à jour.

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April verse-t-elle des dividendes ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April est actuellement valorisé à 46.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAPR.

Comment acheter des actions BAPR ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April au cours actuel de 46.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.86 ou de 47.16, le 18 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAPR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BAPR ?

Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.33 - 46.90 et le prix actuel 46.86. Beaucoup comparent 1.47% et 10.36% avant de passer des ordres à 46.86 ou 47.16. Consultez le graphique du cours de BAPR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April ?

Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April l'année dernière était 46.90. Au cours de 38.33 - 46.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April ?

Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) sur l'année a été 38.33. Sa comparaison avec 46.86 et 38.33 - 46.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAPR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BAPR a-t-elle été divisée ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.81 et 8.82% après les opérations sur titres.

Range quotidien
46.82 46.90
Range Annuel
38.33 46.90
Clôture Précédente
46.81
Ouverture
46.90
Bid
46.86
Ask
47.16
Plus Bas
46.82
Plus Haut
46.90
Volume
18
Changement quotidien
0.11%
Changement Mensuel
1.47%
Changement à 6 Mois
10.36%
Changement Annuel
8.82%
