BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
El tipo de cambio de BAPR de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.83, mientras que el máximo ha alcanzado 46.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAPR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BAPR hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) se evalúa hoy en 46.87. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 46.86 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BAPR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April se evalúa actualmente en 46.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.85% y USD. Monitoree los movimientos de BAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BAPR?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) al precio actual de 46.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.87 o 47.17, mientras que 10 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BAPR?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April implica tener en cuenta el rango anual 38.33 - 46.90 y el precio actual 46.87. Muchos comparan 1.49% y 10.39% antes de colocar órdenes en 46.87 o 47.17. Estudie los cambios diarios de precios de BAPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) en el último año ha sido 46.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.33 - 46.90, una comparación con 46.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) para el año ha sido 38.33. La comparación con los actuales 46.87 y 38.33 - 46.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BAPR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BAPR?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.86 y 8.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.86
- Open
- 46.83
- Bid
- 46.87
- Ask
- 47.17
- Low
- 46.83
- High
- 46.90
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 1.49%
- Cambio a 6 meses
- 10.39%
- Cambio anual
- 8.85%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8