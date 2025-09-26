Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) сегодня оценивается на уровне 46.83. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 46.86, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAPR в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 46.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения BAPR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) по текущей цене 46.83. Ордера обычно размещаются около 46.83 или 47.13, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAPR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 38.33 - 46.90 и текущей цены 46.83. Многие сравнивают 1.41% и 10.29% перед размещением ордеров на 46.83 или 47.13. Изучайте ежедневные изменения цены BAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) за последний год составила 46.90. Акции заметно колебались в пределах 38.33 - 46.90, сравнение с 46.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April на графике в реальном времени.