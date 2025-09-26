КотировкиРазделы
Валюты / BAPR
BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

46.83 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAPR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.83, а максимальная — 46.90.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BAPR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAPR сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) сегодня оценивается на уровне 46.83. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 46.86, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 46.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения BAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции BAPR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) по текущей цене 46.83. Ордера обычно размещаются около 46.83 или 47.13, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAPR?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 38.33 - 46.90 и текущей цены 46.83. Многие сравнивают 1.41% и 10.29% перед размещением ордеров на 46.83 или 47.13. Изучайте ежедневные изменения цены BAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) за последний год составила 46.90. Акции заметно колебались в пределах 38.33 - 46.90, сравнение с 46.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) за год составила 38.33. Сравнение с текущими 46.83 и 38.33 - 46.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAPR?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.86 и 8.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.83 46.90
Годовой диапазон
38.33 46.90
Предыдущее закрытие
46.86
Open
46.83
Bid
46.83
Ask
47.13
Low
46.83
High
46.90
Объем
3
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
10.29%
Годовое изменение
8.76%
