BAPR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
Курс BAPR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.83, а максимальная — 46.90.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BAPR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAPR сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) сегодня оценивается на уровне 46.83. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 46.86, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 46.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения BAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции BAPR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) по текущей цене 46.83. Ордера обычно размещаются около 46.83 или 47.13, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAPR?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 38.33 - 46.90 и текущей цены 46.83. Многие сравнивают 1.41% и 10.29% перед размещением ордеров на 46.83 или 47.13. Изучайте ежедневные изменения цены BAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) за последний год составила 46.90. Акции заметно колебались в пределах 38.33 - 46.90, сравнение с 46.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) за год составила 38.33. Сравнение с текущими 46.83 и 38.33 - 46.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAPR?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.86 и 8.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.86
- Open
- 46.83
- Bid
- 46.83
- Ask
- 47.13
- Low
- 46.83
- High
- 46.90
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 10.29%
- Годовое изменение
- 8.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8