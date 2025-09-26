CotaçõesSeções
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF

98.78 USD 0.99 (0.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVUV para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 98.56 e o mais alto foi 99.87.

Veja a dinâmica do par de moedas Avantis U.S. Small Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AVUV hoje?

Hoje Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) está avaliado em 98.78. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 99.77, e o volume de negociação atingiu 841. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVUV em tempo real.

As ações de Avantis U.S. Small Cap Value ETF pagam dividendos?

Atualmente Avantis U.S. Small Cap Value ETF está avaliado em 98.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.19% e USD. Monitore os movimentos de AVUV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AVUV?

Você pode comprar ações de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) pelo preço atual 98.78. Ordens geralmente são executadas perto de 98.78 ou 99.08, enquanto 841 e -0.86% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVUV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AVUV?

Investir em Avantis U.S. Small Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 74.00 - 107.64 e o preço atual 98.78. Muitos comparam 0.15% e 13.80% antes de enviar ordens em 98.78 ou 99.08. Estude as mudanças diárias de preço de AVUV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

O maior preço de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) no último ano foi 107.64. As ações oscilaram bastante dentro de 74.00 - 107.64, e a comparação com 99.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Avantis U.S. Small Cap Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

O menor preço de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) no ano foi 74.00. A comparação com o preço atual 98.78 e 74.00 - 107.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVUV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVUV?

No passado Avantis U.S. Small Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 99.77 e 3.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
98.56 99.87
Faixa anual
74.00 107.64
Fechamento anterior
99.77
Open
99.64
Bid
98.78
Ask
99.08
Low
98.56
High
99.87
Volume
841
Mudança diária
-0.99%
Mudança mensal
0.15%
Mudança de 6 meses
13.80%
Mudança anual
3.19%
