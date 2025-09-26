- Panorámica
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF
El tipo de cambio de AVUV de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 98.56, mientras que el máximo ha alcanzado 99.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis U.S. Small Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVUV hoy?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) se evalúa hoy en 98.78. El instrumento se negocia dentro de -0.99%; el cierre de ayer ha sido 99.77 y el volumen comercial ha alcanzado 841. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVUV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF se evalúa actualmente en 98.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.19% y USD. Monitoree los movimientos de AVUV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVUV?
Puede comprar acciones de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) al precio actual de 98.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 98.78 o 99.08, mientras que 841 y -0.86% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVUV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVUV?
Invertir en Avantis U.S. Small Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 74.00 - 107.64 y el precio actual 98.78. Muchos comparan 0.15% y 13.80% antes de colocar órdenes en 98.78 o 99.08. Estudie los cambios diarios de precios de AVUV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
El precio más alto de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) en el último año ha sido 107.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.00 - 107.64, una comparación con 99.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Avantis U.S. Small Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
El precio más bajo de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) para el año ha sido 74.00. La comparación con los actuales 98.78 y 74.00 - 107.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVUV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVUV?
En el pasado, Avantis U.S. Small Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 99.77 y 3.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 99.77
- Open
- 99.64
- Bid
- 98.78
- Ask
- 99.08
- Low
- 98.56
- High
- 99.87
- Volumen
- 841
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- 0.15%
- Cambio a 6 meses
- 13.80%
- Cambio anual
- 3.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8