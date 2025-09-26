AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF
今日AVUV汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点98.85和高点99.87进行交易。
关注Avantis U.S. Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVUV新闻
常见问题解答
AVUV股票今天的价格是多少？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF股票今天的定价为98.86。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为99.77，交易量达到293。AVUV的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis U.S. Small Cap Value ETF股票是否支付股息？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF目前的价值为98.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.27%和USD。实时查看图表以跟踪AVUV走势。
如何购买AVUV股票？
您可以以98.86的当前价格购买Avantis U.S. Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在98.86或99.16附近，而293和-0.78%显示市场活动。立即关注AVUV的实时图表更新。
如何投资AVUV股票？
投资Avantis U.S. Small Cap Value ETF需要考虑年度范围74.00 - 107.64和当前价格98.86。许多人在以98.86或99.16下订单之前，会比较0.23%和。实时查看AVUV价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Small Cap Value ETF的最高价格是107.64。在74.00 - 107.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Small Cap Value ETF的绩效。
Avantis U.S. Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF（AVUV）的最低价格为74.00。将其与当前的98.86和74.00 - 107.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVUV股票是什么时候拆分的？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.77和3.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 99.77
- 开盘价
- 99.64
- 卖价
- 98.86
- 买价
- 99.16
- 最低价
- 98.85
- 最高价
- 99.87
- 交易量
- 293
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- 13.89%
- 年变化
- 3.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8