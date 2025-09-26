QuotazioniSezioni
AVUV
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF

98.86 USD 0.91 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVUV ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 98.85 e ad un massimo di 99.87.

Segui le dinamiche di Avantis U.S. Small Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AVUV oggi?

Oggi le azioni Avantis U.S. Small Cap Value ETF sono prezzate a 98.86. Viene scambiato all'interno di -0.91%, la chiusura di ieri è stata 99.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 293. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVUV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Avantis U.S. Small Cap Value ETF pagano dividendi?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF è attualmente valutato a 98.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVUV.

Come acquistare azioni AVUV?

Puoi acquistare azioni Avantis U.S. Small Cap Value ETF al prezzo attuale di 98.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 98.86 o 99.16, mentre 293 e -0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVUV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AVUV?

Investire in Avantis U.S. Small Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 74.00 - 107.64 e il prezzo attuale 98.86. Molti confrontano 0.23% e 13.89% prima di effettuare ordini su 98.86 o 99.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVUV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di Avantis U.S. Small Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 107.64. All'interno di 74.00 - 107.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 99.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Avantis U.S. Small Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) nel corso dell'anno è stato 74.00. Confrontandolo con gli attuali 98.86 e 74.00 - 107.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVUV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVUV?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 99.77 e 3.27%.

Intervallo Giornaliero
98.85 99.87
Intervallo Annuale
74.00 107.64
Chiusura Precedente
99.77
Apertura
99.64
Bid
98.86
Ask
99.16
Minimo
98.85
Massimo
99.87
Volume
293
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
13.89%
Variazione Annuale
3.27%
