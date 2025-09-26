CotationsSections
Devises / AVUV
Retour à Actions

AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF

99.77 USD 0.78 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVUV a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.38 et à un maximum de 100.83.

Suivez la dynamique Avantis U.S. Small Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVUV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AVUV aujourd'hui ?

L'action Avantis U.S. Small Cap Value ETF est cotée à 99.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.78%, a clôturé hier à 100.55 et son volume d'échange a atteint 1143. Le graphique en temps réel du cours de AVUV présente ces mises à jour.

L'action Avantis U.S. Small Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF est actuellement valorisé à 99.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVUV.

Comment acheter des actions AVUV ?

Vous pouvez acheter des actions Avantis U.S. Small Cap Value ETF au cours actuel de 99.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 99.77 ou de 100.07, le 1143 et le -1.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVUV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AVUV ?

Investir dans Avantis U.S. Small Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.00 - 107.64 et le prix actuel 99.77. Beaucoup comparent 1.16% et 14.94% avant de passer des ordres à 99.77 ou 100.07. Consultez le graphique du cours de AVUV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Small Cap Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Small Cap Value ETF l'année dernière était 107.64. Au cours de 74.00 - 107.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Avantis U.S. Small Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Small Cap Value ETF ?

Le cours le plus bas de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) sur l'année a été 74.00. Sa comparaison avec 99.77 et 74.00 - 107.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVUV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AVUV a-t-elle été divisée ?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.55 et 4.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
99.38 100.83
Range Annuel
74.00 107.64
Clôture Précédente
100.55
Ouverture
100.83
Bid
99.77
Ask
100.07
Plus Bas
99.38
Plus Haut
100.83
Volume
1.143 K
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
1.16%
Changement à 6 Mois
14.94%
Changement Annuel
4.22%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8