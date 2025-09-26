КотировкиРазделы
Валюты / AVUV
Назад в Рынок акций США

AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF

98.86 USD 0.91 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVUV за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.85, а максимальная — 99.87.

Следите за динамикой Avantis U.S. Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AVUV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVUV сегодня?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) сегодня оценивается на уровне 98.86. Инструмент торгуется в пределах -0.91%, вчерашнее закрытие составило 99.77, а торговый объем достиг 293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

Avantis U.S. Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 98.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.27% и USD. Отслеживайте движения AVUV на графике в реальном времени.

Как купить акции AVUV?

Вы можете купить акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) по текущей цене 98.86. Ордера обычно размещаются около 98.86 или 99.16, тогда как 293 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVUV?

Инвестирование в Avantis U.S. Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 74.00 - 107.64 и текущей цены 98.86. Многие сравнивают 0.23% и 13.89% перед размещением ордеров на 98.86 или 99.16. Изучайте ежедневные изменения цены AVUV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) за последний год составила 107.64. Акции заметно колебались в пределах 74.00 - 107.64, сравнение с 99.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) за год составила 74.00. Сравнение с текущими 98.86 и 74.00 - 107.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVUV?

В прошлом Avantis U.S. Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.77 и 3.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.85 99.87
Годовой диапазон
74.00 107.64
Предыдущее закрытие
99.77
Open
99.64
Bid
98.86
Ask
99.16
Low
98.85
High
99.87
Объем
293
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
13.89%
Годовое изменение
3.27%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8