- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Курс AVUV за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.85, а максимальная — 99.87.
Следите за динамикой Avantis U.S. Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVUV
- Median Household Income In August 2025
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
- RSI (Relative Strength Index): Timing The Next Correction
- Corporate Profits In Nonfinancial Industries Plunge By Most Ever, Amid Downward Revisions
- The Market Faces A Surprising End-Of-Year Pain Trade
- Markets Detached From Economic Fundamentals
- It Is Like 1999 All Over Again
- Weekly Indicators: Consumer Spending Backs Off Highs
- Weekly Commentary: Canary?
- It's Shutdown Time Again
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Consumer Sentiment Down 5% In September Amid Economic Concerns
- Inflation Still Over Target In August
- Core PCE Inflation Holds Steady At 2.9% In August, As Expected
- Big Tech's Credit Power Is Staggering, $Trillions Ready To Flow Into Data Centers (SPY)
- U.S. Core PCE Inflation Rises As Expected
- Raise Cash: Jerome Powell Sounds The Valuation Alarm On Stocks (NYSEARCA:SPY)
- Bitcoin’s Weakness Warns Of Liquidity Trouble For Stocks
- The Haves And Have Nots
- U.S. Debt Resolution Will Require A Delicate Mix Of Policy Levers
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVUV сегодня?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) сегодня оценивается на уровне 98.86. Инструмент торгуется в пределах -0.91%, вчерашнее закрытие составило 99.77, а торговый объем достиг 293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 98.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.27% и USD. Отслеживайте движения AVUV на графике в реальном времени.
Как купить акции AVUV?
Вы можете купить акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) по текущей цене 98.86. Ордера обычно размещаются около 98.86 или 99.16, тогда как 293 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVUV?
Инвестирование в Avantis U.S. Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 74.00 - 107.64 и текущей цены 98.86. Многие сравнивают 0.23% и 13.89% перед размещением ордеров на 98.86 или 99.16. Изучайте ежедневные изменения цены AVUV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) за последний год составила 107.64. Акции заметно колебались в пределах 74.00 - 107.64, сравнение с 99.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) за год составила 74.00. Сравнение с текущими 98.86 и 74.00 - 107.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVUV?
В прошлом Avantis U.S. Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.77 и 3.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.77
- Open
- 99.64
- Bid
- 98.86
- Ask
- 99.16
- Low
- 98.85
- High
- 99.87
- Объем
- 293
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 13.89%
- Годовое изменение
- 3.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8