AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF

98.78 USD 0.99 (0.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVUVの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり98.56の安値と99.87の高値で取引されました。

Avantis U.S. Small Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVUV株の現在の価格は？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株価は本日98.78です。-0.99%内で取引され、前日の終値は99.77、取引量は841に達しました。AVUVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの現在の価格は98.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.19%やUSDにも注目します。AVUVの動きはライブチャートで確認できます。

AVUV株を買う方法は？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株は現在98.78で購入可能です。注文は通常98.78または99.08付近で行われ、841や-0.86%が市場の動きを示します。AVUVの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVUV株に投資する方法は？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅74.00 - 107.64と現在の98.78を考慮します。注文は多くの場合98.78や99.08で行われる前に、0.15%や13.80%と比較されます。AVUVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株の最高値は？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの過去1年の最高値は107.64でした。74.00 - 107.64内で株価は大きく変動し、99.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Small Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株の最低値は？

Avantis U.S. Small Cap Value ETF(AVUV)の年間最安値は74.00でした。現在の98.78や74.00 - 107.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVUVの動きはライブチャートで確認できます。

AVUVの株式分割はいつ行われましたか？

Avantis U.S. Small Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.77、3.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
98.56 99.87
1年のレンジ
74.00 107.64
以前の終値
99.77
始値
99.64
買値
98.78
買値
99.08
安値
98.56
高値
99.87
出来高
841
1日の変化
-0.99%
1ヶ月の変化
0.15%
6ヶ月の変化
13.80%
1年の変化
3.19%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8