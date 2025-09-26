- 概要
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF
AVUVの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり98.56の安値と99.87の高値で取引されました。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AVUV News
よくあるご質問
AVUV株の現在の価格は？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株価は本日98.78です。-0.99%内で取引され、前日の終値は99.77、取引量は841に達しました。AVUVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの現在の価格は98.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.19%やUSDにも注目します。AVUVの動きはライブチャートで確認できます。
AVUV株を買う方法は？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株は現在98.78で購入可能です。注文は通常98.78または99.08付近で行われ、841や-0.86%が市場の動きを示します。AVUVの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVUV株に投資する方法は？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅74.00 - 107.64と現在の98.78を考慮します。注文は多くの場合98.78や99.08で行われる前に、0.15%や13.80%と比較されます。AVUVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株の最高値は？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの過去1年の最高値は107.64でした。74.00 - 107.64内で株価は大きく変動し、99.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Small Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFの株の最低値は？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF(AVUV)の年間最安値は74.00でした。現在の98.78や74.00 - 107.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVUVの動きはライブチャートで確認できます。
AVUVの株式分割はいつ行われましたか？
Avantis U.S. Small Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.77、3.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 99.77
- 始値
- 99.64
- 買値
- 98.78
- 買値
- 99.08
- 安値
- 98.56
- 高値
- 99.87
- 出来高
- 841
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- 13.80%
- 1年の変化
- 3.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8