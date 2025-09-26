- Übersicht
AVUV: Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Der Wechselkurs von AVUV hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.56 bis zu einem Hoch von 99.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis U.S. Small Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVUV heute?
Die Aktie von Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) notiert heute bei 99.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.77 und das Handelsvolumen erreichte 1286. Das Live-Chart von AVUV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVUV Dividenden?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF wird derzeit mit 99.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVUV zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVUV-Aktien?
Sie können Aktien von Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) zum aktuellen Kurs von 99.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.16 oder 99.46 platziert, während 1286 und -0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVUV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVUV-Aktien?
Bei einer Investition in Avantis U.S. Small Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 74.00 - 107.64 und der aktuelle Kurs 99.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.54% und 14.24%, bevor sie Orders zu 99.16 oder 99.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVUV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) im vergangenen Jahr lag bei 107.64. Innerhalb von 74.00 - 107.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Small Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) im Laufe des Jahres betrug 74.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.16 und der Spanne 74.00 - 107.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVUV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVUV statt?
Avantis U.S. Small Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.77 und 3.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.77
- Eröffnung
- 99.64
- Bid
- 99.16
- Ask
- 99.46
- Tief
- 98.56
- Hoch
- 99.87
- Volumen
- 1.286 K
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 14.24%
- Jahresänderung
- 3.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8