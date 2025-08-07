Moedas / AMG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMG: Affiliated Managers Group Inc
240.86 USD 2.35 (0.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMG para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 238.29 e o mais alto foi 240.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Affiliated Managers Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMG Notícias
- Affiliated Managers Group stock hits all-time high at 244.17 USD
- Affiliated Managers Group stock rating affirmed at Buy by TD Cowen
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Great Choice
- Ações da Affiliated Managers Group atingem máxima histórica de US$ 235,49
- Affiliated Managers Group stock hits all-time high at 235.49 USD
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Affiliated Managers Group (AMG) Right Now?
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- Affiliated Managers Group stock hits 52-week high at 229.69 USD
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- BofA Securities upgrades Affiliated Managers Group stock to Buy on flow outlook
- Affiliated Managers Group (AMG) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- AMG vs. CG: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Affiliated Managers Group (AMG) Stock Undervalued Right Now?
- Amg stock hits 52-week high at 224.98 usd
- Here's Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Strong Momentum Stock
- Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Marcy Engel to join AMG board as Dwight Churchill retires
- Amg stock hits 52-week high at 220.94 USD
- Affiliated Managers Group stock price target raised to $287 by TD Cowen
- Affiliated Managers to Sell Comvest's Private Credit Stake for $285M
Faixa diária
238.29 240.86
Faixa anual
139.22 240.86
- Fechamento anterior
- 238.51
- Open
- 238.29
- Bid
- 240.86
- Ask
- 241.16
- Low
- 238.29
- High
- 240.86
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- 4.87%
- Mudança de 6 meses
- 43.35%
- Mudança anual
- 36.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh