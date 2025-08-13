통화 / AMG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AMG: Affiliated Managers Group Inc
242.89 USD 1.15 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMG 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 242.08이고 고가는 245.34이었습니다.
Affiliated Managers Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMG News
- Deutsche Bank's Arm Plans Sale of NorthC Data Center Platform
- 어필리에이트매니저, 주당 244.17달러로 사상 최고치 기록
- Affiliated Managers Group stock hits all-time high at 244.17 USD
- Affiliated Managers Group stock rating affirmed at Buy by TD Cowen
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Great Choice
- 어필리에이트매니저, 사상 최고치 경신: 235.49 USD
- Affiliated Managers Group stock hits all-time high at 235.49 USD
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Affiliated Managers Group (AMG) Right Now?
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- Affiliated Managers Group stock hits 52-week high at 229.69 USD
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- BofA Securities upgrades Affiliated Managers Group stock to Buy on flow outlook
- Affiliated Managers Group (AMG) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- AMG vs. CG: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Affiliated Managers Group (AMG) Stock Undervalued Right Now?
- Amg stock hits 52-week high at 224.98 usd
- Here's Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Strong Momentum Stock
- Why Affiliated Managers Group (AMG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Marcy Engel to join AMG board as Dwight Churchill retires
- Amg stock hits 52-week high at 220.94 USD
일일 변동 비율
242.08 245.34
년간 변동
139.22 245.96
- 이전 종가
- 244.04
- 시가
- 245.34
- Bid
- 242.89
- Ask
- 243.19
- 저가
- 242.08
- 고가
- 245.34
- 볼륨
- 239
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 5.75%
- 6개월 변동
- 44.56%
- 년간 변동율
- 37.74%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K