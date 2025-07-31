Валюты / AMG
AMG: Affiliated Managers Group Inc
234.53 USD 0.19 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 233.69, а максимальная — 236.83.
Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
233.69 236.83
Годовой диапазон
139.22 238.17
- Предыдущее закрытие
- 234.72
- Open
- 234.09
- Bid
- 234.53
- Ask
- 234.83
- Low
- 233.69
- High
- 236.83
- Объем
- 325
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.11%
- 6-месячное изменение
- 39.58%
- Годовое изменение
- 33.00%
