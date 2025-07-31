КотировкиРазделы
Валюты / AMG
AMG: Affiliated Managers Group Inc

234.53 USD 0.19 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 233.69, а максимальная — 236.83.

Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
233.69 236.83
Годовой диапазон
139.22 238.17
Предыдущее закрытие
234.72
Open
234.09
Bid
234.53
Ask
234.83
Low
233.69
High
236.83
Объем
325
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.11%
6-месячное изменение
39.58%
Годовое изменение
33.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.