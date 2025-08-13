通貨 / AMG
AMG: Affiliated Managers Group Inc
244.04 USD 5.53 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMGの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり238.29の安値と245.96の高値で取引されました。
Affiliated Managers Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
238.29 245.96
1年のレンジ
139.22 245.96
- 以前の終値
- 238.51
- 始値
- 238.29
- 買値
- 244.04
- 買値
- 244.34
- 安値
- 238.29
- 高値
- 245.96
- 出来高
- 557
- 1日の変化
- 2.32%
- 1ヶ月の変化
- 6.25%
- 6ヶ月の変化
- 45.24%
- 1年の変化
- 38.39%
