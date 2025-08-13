クォートセクション
AMG: Affiliated Managers Group Inc

244.04 USD 5.53 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMGの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり238.29の安値と245.96の高値で取引されました。

Affiliated Managers Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
238.29 245.96
1年のレンジ
139.22 245.96
以前の終値
238.51
始値
238.29
買値
244.04
買値
244.34
安値
238.29
高値
245.96
出来高
557
1日の変化
2.32%
1ヶ月の変化
6.25%
6ヶ月の変化
45.24%
1年の変化
38.39%
