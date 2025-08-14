KurseKategorien
AMG: Affiliated Managers Group Inc

244.04 USD 5.53 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMG hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 238.29 bis zu einem Hoch von 245.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
238.29 245.96
Jahresspanne
139.22 245.96
Vorheriger Schlusskurs
238.51
Eröffnung
238.29
Bid
244.04
Ask
244.34
Tief
238.29
Hoch
245.96
Volumen
557
Tagesänderung
2.32%
Monatsänderung
6.25%
6-Monatsänderung
45.24%
Jahresänderung
38.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K