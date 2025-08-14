Währungen / AMG
AMG: Affiliated Managers Group Inc
244.04 USD 5.53 (2.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMG hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 238.29 bis zu einem Hoch von 245.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMG News
Tagesspanne
238.29 245.96
Jahresspanne
139.22 245.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 238.51
- Eröffnung
- 238.29
- Bid
- 244.04
- Ask
- 244.34
- Tief
- 238.29
- Hoch
- 245.96
- Volumen
- 557
- Tagesänderung
- 2.32%
- Monatsänderung
- 6.25%
- 6-Monatsänderung
- 45.24%
- Jahresänderung
- 38.39%
