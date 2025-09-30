- Visão do mercado
ALDFW: Aldel Financial II Inc.
A taxa do ALDFW para hoje mudou para 6.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.5300 e o mais alto foi 0.5397.
Veja a dinâmica do par de moedas Aldel Financial II Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALDFW hoje?
Hoje Aldel Financial II Inc. (ALDFW) está avaliado em 0.5300. O instrumento é negociado dentro de 6.00%, o fechamento de ontem foi 0.5000, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALDFW em tempo real.
As ações de Aldel Financial II Inc. pagam dividendos?
Atualmente Aldel Financial II Inc. está avaliado em 0.5300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 165.00% e USD. Monitore os movimentos de ALDFW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALDFW?
Você pode comprar ações de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) pelo preço atual 0.5300. Ordens geralmente são executadas perto de 0.5300 ou 0.5330, enquanto 3 e -1.80% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALDFW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALDFW?
Investir em Aldel Financial II Inc. envolve considerar a faixa anual 0.2000 - 0.6500 e o preço atual 0.5300. Muitos comparam 1.86% e 76.67% antes de enviar ordens em 0.5300 ou 0.5330. Estude as mudanças diárias de preço de ALDFW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aldel Financial II Inc.?
O maior preço de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) no último ano foi 0.6500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2000 - 0.6500, e a comparação com 0.5000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aldel Financial II Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aldel Financial II Inc.?
O menor preço de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) no ano foi 0.2000. A comparação com o preço atual 0.5300 e 0.2000 - 0.6500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALDFW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALDFW?
No passado Aldel Financial II Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.5000 e 165.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.5000
- Open
- 0.5397
- Bid
- 0.5300
- Ask
- 0.5330
- Low
- 0.5300
- High
- 0.5397
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 6.00%
- Mudança mensal
- 1.86%
- Mudança de 6 meses
- 76.67%
- Mudança anual
- 165.00%
