ALDFW: Aldel Financial II Inc.
Курс ALDFW за сегодня изменился на 7.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5397, а максимальная — 0.5397.
Следите за динамикой Aldel Financial II Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALDFW сегодня?
Aldel Financial II Inc. (ALDFW) сегодня оценивается на уровне 0.5397. Инструмент торгуется в пределах 7.94%, вчерашнее закрытие составило 0.5000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALDFW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldel Financial II Inc.?
Aldel Financial II Inc. в настоящее время оценивается в 0.5397. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 169.85% и USD. Отслеживайте движения ALDFW на графике в реальном времени.
Как купить акции ALDFW?
Вы можете купить акции Aldel Financial II Inc. (ALDFW) по текущей цене 0.5397. Ордера обычно размещаются около 0.5397 или 0.5427, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALDFW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALDFW?
Инвестирование в Aldel Financial II Inc. предполагает учет годового диапазона 0.2000 - 0.6500 и текущей цены 0.5397. Многие сравнивают 3.73% и 79.90% перед размещением ордеров на 0.5397 или 0.5427. Изучайте ежедневные изменения цены ALDFW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aldel Financial II Inc.?
Самая высокая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFW) за последний год составила 0.6500. Акции заметно колебались в пределах 0.2000 - 0.6500, сравнение с 0.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldel Financial II Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aldel Financial II Inc.?
Самая низкая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFW) за год составила 0.2000. Сравнение с текущими 0.5397 и 0.2000 - 0.6500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALDFW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALDFW?
В прошлом Aldel Financial II Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.5000 и 169.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.5000
- Open
- 0.5397
- Bid
- 0.5397
- Ask
- 0.5427
- Low
- 0.5397
- High
- 0.5397
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 7.94%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 79.90%
- Годовое изменение
- 169.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%