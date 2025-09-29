КотировкиРазделы
Валюты / ALDFW
ALDFW: Aldel Financial II Inc.

0.5397 USD 0.0397 (7.94%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALDFW за сегодня изменился на 7.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5397, а максимальная — 0.5397.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALDFW сегодня?

Aldel Financial II Inc. (ALDFW) сегодня оценивается на уровне 0.5397. Инструмент торгуется в пределах 7.94%, вчерашнее закрытие составило 0.5000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALDFW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldel Financial II Inc.?

Aldel Financial II Inc. в настоящее время оценивается в 0.5397. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 169.85% и USD. Отслеживайте движения ALDFW на графике в реальном времени.

Как купить акции ALDFW?

Вы можете купить акции Aldel Financial II Inc. (ALDFW) по текущей цене 0.5397. Ордера обычно размещаются около 0.5397 или 0.5427, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALDFW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALDFW?

Инвестирование в Aldel Financial II Inc. предполагает учет годового диапазона 0.2000 - 0.6500 и текущей цены 0.5397. Многие сравнивают 3.73% и 79.90% перед размещением ордеров на 0.5397 или 0.5427. Изучайте ежедневные изменения цены ALDFW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aldel Financial II Inc.?

Самая высокая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFW) за последний год составила 0.6500. Акции заметно колебались в пределах 0.2000 - 0.6500, сравнение с 0.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldel Financial II Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aldel Financial II Inc.?

Самая низкая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFW) за год составила 0.2000. Сравнение с текущими 0.5397 и 0.2000 - 0.6500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALDFW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALDFW?

В прошлом Aldel Financial II Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.5000 и 169.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.5397 0.5397
Годовой диапазон
0.2000 0.6500
Предыдущее закрытие
0.5000
Open
0.5397
Bid
0.5397
Ask
0.5427
Low
0.5397
High
0.5397
Объем
1
Дневное изменение
7.94%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
79.90%
Годовое изменение
169.85%
