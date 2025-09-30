- Aperçu
ALDFW: Aldel Financial II Inc.
Le taux de change de ALDFW a changé de 6.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5300 et à un maximum de 0.5397.
Suivez la dynamique Aldel Financial II Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALDFW aujourd'hui ?
L'action Aldel Financial II Inc. est cotée à 0.5300 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.00%, a clôturé hier à 0.5000 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de ALDFW présente ces mises à jour.
L'action Aldel Financial II Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aldel Financial II Inc. est actuellement valorisé à 0.5300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 165.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALDFW.
Comment acheter des actions ALDFW ?
Vous pouvez acheter des actions Aldel Financial II Inc. au cours actuel de 0.5300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.5300 ou de 0.5330, le 3 et le -1.80% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALDFW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALDFW ?
Investir dans Aldel Financial II Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2000 - 0.6500 et le prix actuel 0.5300. Beaucoup comparent 1.86% et 76.67% avant de passer des ordres à 0.5300 ou 0.5330. Consultez le graphique du cours de ALDFW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aldel Financial II Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aldel Financial II Inc. l'année dernière était 0.6500. Au cours de 0.2000 - 0.6500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.5000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aldel Financial II Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aldel Financial II Inc. ?
Le cours le plus bas de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) sur l'année a été 0.2000. Sa comparaison avec 0.5300 et 0.2000 - 0.6500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALDFW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALDFW a-t-elle été divisée ?
Aldel Financial II Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.5000 et 165.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.5000
- Ouverture
- 0.5397
- Bid
- 0.5300
- Ask
- 0.5330
- Plus Bas
- 0.5300
- Plus Haut
- 0.5397
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 6.00%
- Changement Mensuel
- 1.86%
- Changement à 6 Mois
- 76.67%
- Changement Annuel
- 165.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4