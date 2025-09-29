报价部分
货币 / ALDFW
回到股票

ALDFW: Aldel Financial II Inc.

0.5300 USD 0.0300 (6.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ALDFW汇率已更改6.00%。当日，交易品种以低点0.5300和高点0.5397进行交易。

关注Aldel Financial II Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ALDFW股票今天的价格是多少？

Aldel Financial II Inc.股票今天的定价为0.5300。它在6.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.5000，交易量达到3。ALDFW的实时价格图表显示了这些更新。

Aldel Financial II Inc.股票是否支付股息？

Aldel Financial II Inc.目前的价值为0.5300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注165.00%和USD。实时查看图表以跟踪ALDFW走势。

如何购买ALDFW股票？

您可以以0.5300的当前价格购买Aldel Financial II Inc.股票。订单通常设置在0.5300或0.5330附近，而3和-1.80%显示市场活动。立即关注ALDFW的实时图表更新。

如何投资ALDFW股票？

投资Aldel Financial II Inc.需要考虑年度范围0.2000 - 0.6500和当前价格0.5300。许多人在以0.5300或0.5330下订单之前，会比较1.86%和。实时查看ALDFW价格图表，了解每日变化。

Aldel Financial II Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aldel Financial II Inc.的最高价格是0.6500。在0.2000 - 0.6500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aldel Financial II Inc.的绩效。

Aldel Financial II Inc.股票的最低价格是多少？

Aldel Financial II Inc.（ALDFW）的最低价格为0.2000。将其与当前的0.5300和0.2000 - 0.6500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALDFW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALDFW股票是什么时候拆分的？

Aldel Financial II Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.5000和165.00%中可见。

日范围
0.5300 0.5397
年范围
0.2000 0.6500
前一天收盘价
0.5000
开盘价
0.5397
卖价
0.5300
买价
0.5330
最低价
0.5300
最高价
0.5397
交易量
3
日变化
6.00%
月变化
1.86%
6个月变化
76.67%
年变化
165.00%
