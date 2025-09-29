ALDFW: Aldel Financial II Inc.
今日ALDFW汇率已更改6.00%。当日，交易品种以低点0.5300和高点0.5397进行交易。
关注Aldel Financial II Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ALDFW股票今天的价格是多少？
Aldel Financial II Inc.股票今天的定价为0.5300。它在6.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.5000，交易量达到3。ALDFW的实时价格图表显示了这些更新。
Aldel Financial II Inc.股票是否支付股息？
Aldel Financial II Inc.目前的价值为0.5300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注165.00%和USD。实时查看图表以跟踪ALDFW走势。
如何购买ALDFW股票？
您可以以0.5300的当前价格购买Aldel Financial II Inc.股票。订单通常设置在0.5300或0.5330附近，而3和-1.80%显示市场活动。立即关注ALDFW的实时图表更新。
如何投资ALDFW股票？
投资Aldel Financial II Inc.需要考虑年度范围0.2000 - 0.6500和当前价格0.5300。许多人在以0.5300或0.5330下订单之前，会比较1.86%和。实时查看ALDFW价格图表，了解每日变化。
Aldel Financial II Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aldel Financial II Inc.的最高价格是0.6500。在0.2000 - 0.6500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aldel Financial II Inc.的绩效。
Aldel Financial II Inc.股票的最低价格是多少？
Aldel Financial II Inc.（ALDFW）的最低价格为0.2000。将其与当前的0.5300和0.2000 - 0.6500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALDFW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALDFW股票是什么时候拆分的？
Aldel Financial II Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.5000和165.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.5000
- 开盘价
- 0.5397
- 卖价
- 0.5300
- 买价
- 0.5330
- 最低价
- 0.5300
- 最高价
- 0.5397
- 交易量
- 3
- 日变化
- 6.00%
- 月变化
- 1.86%
- 6个月变化
- 76.67%
- 年变化
- 165.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值