通貨 / ALDFW
ALDFW: Aldel Financial II Inc.

0.5300 USD 0.0300 (6.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALDFWの今日の為替レートは、6.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5300の安値と0.5397の高値で取引されました。

Aldel Financial II Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALDFW株の現在の価格は？

Aldel Financial II Inc.の株価は本日0.5300です。6.00%内で取引され、前日の終値は0.5000、取引量は3に達しました。ALDFWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株は配当を出しますか？

Aldel Financial II Inc.の現在の価格は0.5300です。配当方針は会社によりますが、投資家は165.00%やUSDにも注目します。ALDFWの動きはライブチャートで確認できます。

ALDFW株を買う方法は？

Aldel Financial II Inc.の株は現在0.5300で購入可能です。注文は通常0.5300または0.5330付近で行われ、3や-1.80%が市場の動きを示します。ALDFWの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALDFW株に投資する方法は？

Aldel Financial II Inc.への投資では、年間の値幅0.2000 - 0.6500と現在の0.5300を考慮します。注文は多くの場合0.5300や0.5330で行われる前に、1.86%や76.67%と比較されます。ALDFWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株の最高値は？

Aldel Financial II Inc.の過去1年の最高値は0.6500でした。0.2000 - 0.6500内で株価は大きく変動し、0.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aldel Financial II Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株の最低値は？

Aldel Financial II Inc.(ALDFW)の年間最安値は0.2000でした。現在の0.5300や0.2000 - 0.6500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALDFWの動きはライブチャートで確認できます。

ALDFWの株式分割はいつ行われましたか？

Aldel Financial II Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.5000、165.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.5300 0.5397
1年のレンジ
0.2000 0.6500
以前の終値
0.5000
始値
0.5397
買値
0.5300
買値
0.5330
安値
0.5300
高値
0.5397
出来高
3
1日の変化
6.00%
1ヶ月の変化
1.86%
6ヶ月の変化
76.67%
1年の変化
165.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待