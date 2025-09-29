- Panorámica
ALDFW: Aldel Financial II Inc.
El tipo de cambio de ALDFW de hoy ha cambiado un 6.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.5300, mientras que el máximo ha alcanzado 0.5397.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aldel Financial II Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ALDFW hoy?
Aldel Financial II Inc. (ALDFW) se evalúa hoy en 0.5300. El instrumento se negocia dentro de 6.00%; el cierre de ayer ha sido 0.5000 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALDFW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aldel Financial II Inc.?
Aldel Financial II Inc. se evalúa actualmente en 0.5300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 165.00% y USD. Monitoree los movimientos de ALDFW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ALDFW?
Puede comprar acciones de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) al precio actual de 0.5300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.5300 o 0.5330, mientras que 3 y -1.80% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALDFW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ALDFW?
Invertir en Aldel Financial II Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.2000 - 0.6500 y el precio actual 0.5300. Muchos comparan 1.86% y 76.67% antes de colocar órdenes en 0.5300 o 0.5330. Estudie los cambios diarios de precios de ALDFW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aldel Financial II Inc.?
El precio más alto de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) en el último año ha sido 0.6500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.2000 - 0.6500, una comparación con 0.5000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aldel Financial II Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aldel Financial II Inc.?
El precio más bajo de Aldel Financial II Inc. (ALDFW) para el año ha sido 0.2000. La comparación con los actuales 0.5300 y 0.2000 - 0.6500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALDFW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALDFW?
En el pasado, Aldel Financial II Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.5000 y 165.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.5000
- Open
- 0.5397
- Bid
- 0.5300
- Ask
- 0.5330
- Low
- 0.5300
- High
- 0.5397
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 6.00%
- Cambio mensual
- 1.86%
- Cambio a 6 meses
- 76.67%
- Cambio anual
- 165.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.