ALDFW: Aldel Financial II Inc.

0.5300 USD 0.0300 (6.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALDFW hat sich für heute um 6.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5300 bis zu einem Hoch von 0.5397 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aldel Financial II Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALDFW heute?

Die Aktie von Aldel Financial II Inc. (ALDFW) notiert heute bei 0.5300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.5000 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von ALDFW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALDFW Dividenden?

Aldel Financial II Inc. wird derzeit mit 0.5300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 165.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALDFW zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALDFW-Aktien?

Sie können Aktien von Aldel Financial II Inc. (ALDFW) zum aktuellen Kurs von 0.5300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.5300 oder 0.5330 platziert, während 3 und -1.80% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALDFW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALDFW-Aktien?

Bei einer Investition in Aldel Financial II Inc. müssen die jährliche Spanne 0.2000 - 0.6500 und der aktuelle Kurs 0.5300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.86% und 76.67%, bevor sie Orders zu 0.5300 oder 0.5330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALDFW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aldel Financial II Inc.?

Der höchste Kurs von Aldel Financial II Inc. (ALDFW) im vergangenen Jahr lag bei 0.6500. Innerhalb von 0.2000 - 0.6500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.5000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aldel Financial II Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aldel Financial II Inc.?

Der niedrigste Kurs von Aldel Financial II Inc. (ALDFW) im Laufe des Jahres betrug 0.2000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.5300 und der Spanne 0.2000 - 0.6500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALDFW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALDFW statt?

Aldel Financial II Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.5000 und 165.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.5300 0.5397
Jahresspanne
0.2000 0.6500
Vorheriger Schlusskurs
0.5000
Eröffnung
0.5397
Bid
0.5300
Ask
0.5330
Tief
0.5300
Hoch
0.5397
Volumen
3
Tagesänderung
6.00%
Monatsänderung
1.86%
6-Monatsänderung
76.67%
Jahresänderung
165.00%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4