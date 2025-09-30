- Panoramica
ALDFW: Aldel Financial II Inc.
Il tasso di cambio ALDFW ha avuto una variazione del 6.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5300 e ad un massimo di 0.5397.
Segui le dinamiche di Aldel Financial II Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ALDFW oggi?
Oggi le azioni Aldel Financial II Inc. sono prezzate a 0.5300. Viene scambiato all'interno di 6.00%, la chiusura di ieri è stata 0.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALDFW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aldel Financial II Inc. pagano dividendi?
Aldel Financial II Inc. è attualmente valutato a 0.5300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 165.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALDFW.
Come acquistare azioni ALDFW?
Puoi acquistare azioni Aldel Financial II Inc. al prezzo attuale di 0.5300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.5300 o 0.5330, mentre 3 e -1.80% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALDFW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ALDFW?
Investire in Aldel Financial II Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.2000 - 0.6500 e il prezzo attuale 0.5300. Molti confrontano 1.86% e 76.67% prima di effettuare ordini su 0.5300 o 0.5330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALDFW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aldel Financial II Inc.?
Il prezzo massimo di Aldel Financial II Inc. nell'ultimo anno è stato 0.6500. All'interno di 0.2000 - 0.6500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aldel Financial II Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aldel Financial II Inc.?
Il prezzo più basso di Aldel Financial II Inc. (ALDFW) nel corso dell'anno è stato 0.2000. Confrontandolo con gli attuali 0.5300 e 0.2000 - 0.6500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALDFW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALDFW?
Aldel Financial II Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.5000 e 165.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.5000
- Apertura
- 0.5397
- Bid
- 0.5300
- Ask
- 0.5330
- Minimo
- 0.5300
- Massimo
- 0.5397
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 6.00%
- Variazione Mensile
- 1.86%
- Variazione Semestrale
- 76.67%
- Variazione Annuale
- 165.00%
