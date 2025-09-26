- Visão do mercado
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF
A taxa do AFMC para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.12 e o mais alto foi 34.17.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Active Factor Mid Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFMC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AFMC hoje?
Hoje First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) está avaliado em 34.17. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 34.20, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AFMC em tempo real.
As ações de First Trust Active Factor Mid Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Active Factor Mid Cap ETF está avaliado em 34.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.78% e USD. Monitore os movimentos de AFMC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AFMC?
Você pode comprar ações de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) pelo preço atual 34.17. Ordens geralmente são executadas perto de 34.17 ou 34.47, enquanto 2 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AFMC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AFMC?
Investir em First Trust Active Factor Mid Cap ETF envolve considerar a faixa anual 26.72 - 35.09 e o preço atual 34.17. Muitos comparam 2.67% e 12.51% antes de enviar ordens em 34.17 ou 34.47. Estude as mudanças diárias de preço de AFMC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
O maior preço de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) no último ano foi 35.09. As ações oscilaram bastante dentro de 26.72 - 35.09, e a comparação com 34.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Active Factor Mid Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
O menor preço de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) no ano foi 26.72. A comparação com o preço atual 34.17 e 26.72 - 35.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AFMC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AFMC?
No passado First Trust Active Factor Mid Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.20 e 6.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.20
- Open
- 34.12
- Bid
- 34.17
- Ask
- 34.47
- Low
- 34.12
- High
- 34.17
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 2.67%
- Mudança de 6 meses
- 12.51%
- Mudança anual
- 6.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8