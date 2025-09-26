- Panorámica
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF
El tipo de cambio de AFMC de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.12, mientras que el máximo ha alcanzado 34.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Active Factor Mid Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFMC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AFMC hoy?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) se evalúa hoy en 34.12. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 34.20 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AFMC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF se evalúa actualmente en 34.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.62% y USD. Monitoree los movimientos de AFMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AFMC?
Puede comprar acciones de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) al precio actual de 34.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.12 o 34.42, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AFMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AFMC?
Invertir en First Trust Active Factor Mid Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.72 - 35.09 y el precio actual 34.12. Muchos comparan 2.52% y 12.35% antes de colocar órdenes en 34.12 o 34.42. Estudie los cambios diarios de precios de AFMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
El precio más alto de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) en el último año ha sido 35.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.72 - 35.09, una comparación con 34.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Active Factor Mid Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
El precio más bajo de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) para el año ha sido 26.72. La comparación con los actuales 34.12 y 26.72 - 35.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AFMC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AFMC?
En el pasado, First Trust Active Factor Mid Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.20 y 6.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.20
- Open
- 34.12
- Bid
- 34.12
- Ask
- 34.42
- Low
- 34.12
- High
- 34.12
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 2.52%
- Cambio a 6 meses
- 12.35%
- Cambio anual
- 6.62%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8