报价部分
货币 / AFMC
回到股票

AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF

34.20 USD 0.15 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AFMC汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.20进行交易。

关注First Trust Active Factor Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFMC新闻

常见问题解答

AFMC股票今天的价格是多少？

First Trust Active Factor Mid Cap ETF股票今天的定价为34.20。它在-0.44%范围内交易，昨天的收盘价为34.35，交易量达到8。AFMC的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Active Factor Mid Cap ETF股票是否支付股息？

First Trust Active Factor Mid Cap ETF目前的价值为34.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.88%和USD。实时查看图表以跟踪AFMC走势。

如何购买AFMC股票？

您可以以34.20的当前价格购买First Trust Active Factor Mid Cap ETF股票。订单通常设置在34.20或34.50附近，而8和0.03%显示市场活动。立即关注AFMC的实时图表更新。

如何投资AFMC股票？

投资First Trust Active Factor Mid Cap ETF需要考虑年度范围26.72 - 35.09和当前价格34.20。许多人在以34.20或34.50下订单之前，会比较2.76%和。实时查看AFMC价格图表，了解每日变化。

First Trust Active Factor Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Active Factor Mid Cap ETF的最高价格是35.09。在26.72 - 35.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Active Factor Mid Cap ETF的绩效。

First Trust Active Factor Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Active Factor Mid Cap ETF（AFMC）的最低价格为26.72。将其与当前的34.20和26.72 - 35.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFMC股票是什么时候拆分的？

First Trust Active Factor Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.35和6.88%中可见。

日范围
34.10 34.20
年范围
26.72 35.09
前一天收盘价
34.35
开盘价
34.19
卖价
34.20
买价
34.50
最低价
34.10
最高价
34.20
交易量
8
日变化
-0.44%
月变化
2.76%
6个月变化
12.61%
年变化
6.88%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8