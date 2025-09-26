CotationsSections
Devises / AFMC
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF

34.20 USD 0.15 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFMC a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.10 et à un maximum de 34.20.

Suivez la dynamique First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AFMC aujourd'hui ?

L'action First Trust Active Factor Mid Cap ETF est cotée à 34.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.44%, a clôturé hier à 34.35 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de AFMC présente ces mises à jour.

L'action First Trust Active Factor Mid Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Active Factor Mid Cap ETF est actuellement valorisé à 34.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AFMC.

Comment acheter des actions AFMC ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Active Factor Mid Cap ETF au cours actuel de 34.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.20 ou de 34.50, le 8 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AFMC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AFMC ?

Investir dans First Trust Active Factor Mid Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.72 - 35.09 et le prix actuel 34.20. Beaucoup comparent 2.76% et 12.61% avant de passer des ordres à 34.20 ou 34.50. Consultez le graphique du cours de AFMC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Active Factor Mid Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Active Factor Mid Cap ETF l'année dernière était 35.09. Au cours de 26.72 - 35.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Active Factor Mid Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Active Factor Mid Cap ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) sur l'année a été 26.72. Sa comparaison avec 34.20 et 26.72 - 35.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AFMC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AFMC a-t-elle été divisée ?

First Trust Active Factor Mid Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.35 et 6.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.10 34.20
Range Annuel
26.72 35.09
Clôture Précédente
34.35
Ouverture
34.19
Bid
34.20
Ask
34.50
Plus Bas
34.10
Plus Haut
34.20
Volume
8
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
2.76%
Changement à 6 Mois
12.61%
Changement Annuel
6.88%
