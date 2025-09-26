- Übersicht
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF
Der Wechselkurs von AFMC hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.12 bis zu einem Hoch von 34.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Active Factor Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AFMC heute?
Die Aktie von First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) notiert heute bei 34.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.20 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AFMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AFMC Dividenden?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF wird derzeit mit 34.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AFMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich AFMC-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) zum aktuellen Kurs von 34.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.17 oder 34.47 platziert, während 2 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AFMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AFMC-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Active Factor Mid Cap ETF müssen die jährliche Spanne 26.72 - 35.09 und der aktuelle Kurs 34.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.67% und 12.51%, bevor sie Orders zu 34.17 oder 34.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AFMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) im vergangenen Jahr lag bei 35.09. Innerhalb von 26.72 - 35.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Active Factor Mid Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) im Laufe des Jahres betrug 26.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.17 und der Spanne 26.72 - 35.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AFMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AFMC statt?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.20 und 6.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.20
- Eröffnung
- 34.12
- Bid
- 34.17
- Ask
- 34.47
- Tief
- 34.12
- Hoch
- 34.17
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.51%
- Jahresänderung
- 6.78%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8