- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF
Il tasso di cambio AFMC ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.10 e ad un massimo di 34.20.
Segui le dinamiche di First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFMC News
- Median Household Income In August 2025
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
- RSI (Relative Strength Index): Timing The Next Correction
- Corporate Profits In Nonfinancial Industries Plunge By Most Ever, Amid Downward Revisions
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- The Market Faces A Surprising End-Of-Year Pain Trade
- Markets Detached From Economic Fundamentals
- It Is Like 1999 All Over Again
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- Weekly Indicators: Consumer Spending Backs Off Highs
- Weekly Commentary: Canary?
- It's Shutdown Time Again
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Consumer Sentiment Down 5% In September Amid Economic Concerns
- Inflation Still Over Target In August
- Core PCE Inflation Holds Steady At 2.9% In August, As Expected
- Big Tech's Credit Power Is Staggering, $Trillions Ready To Flow Into Data Centers (SPY)
- U.S. Core PCE Inflation Rises As Expected
- Raise Cash: Jerome Powell Sounds The Valuation Alarm On Stocks (NYSEARCA:SPY)
- Bitcoin’s Weakness Warns Of Liquidity Trouble For Stocks
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AFMC oggi?
Oggi le azioni First Trust Active Factor Mid Cap ETF sono prezzate a 34.20. Viene scambiato all'interno di -0.44%, la chiusura di ieri è stata 34.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AFMC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Active Factor Mid Cap ETF pagano dividendi?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF è attualmente valutato a 34.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AFMC.
Come acquistare azioni AFMC?
Puoi acquistare azioni First Trust Active Factor Mid Cap ETF al prezzo attuale di 34.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.20 o 34.50, mentre 8 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AFMC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AFMC?
Investire in First Trust Active Factor Mid Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.72 - 35.09 e il prezzo attuale 34.20. Molti confrontano 2.76% e 12.61% prima di effettuare ordini su 34.20 o 34.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AFMC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Active Factor Mid Cap ETF nell'ultimo anno è stato 35.09. All'interno di 26.72 - 35.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Active Factor Mid Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) nel corso dell'anno è stato 26.72. Confrontandolo con gli attuali 34.20 e 26.72 - 35.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AFMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AFMC?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.35 e 6.88%.
- Chiusura Precedente
- 34.35
- Apertura
- 34.19
- Bid
- 34.20
- Ask
- 34.50
- Minimo
- 34.10
- Massimo
- 34.20
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 2.76%
- Variazione Semestrale
- 12.61%
- Variazione Annuale
- 6.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8