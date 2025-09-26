- Обзор рынка
AFMC: First Trust Active Factor Mid Cap ETF
Курс AFMC за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.10, а максимальная — 34.20.
Следите за динамикой First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AFMC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AFMC сегодня?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) сегодня оценивается на уровне 34.20. Инструмент торгуется в пределах -0.44%, вчерашнее закрытие составило 34.35, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
First Trust Active Factor Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 34.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.88% и USD. Отслеживайте движения AFMC на графике в реальном времени.
Как купить акции AFMC?
Вы можете купить акции First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) по текущей цене 34.20. Ордера обычно размещаются около 34.20 или 34.50, тогда как 8 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AFMC?
Инвестирование в First Trust Active Factor Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.72 - 35.09 и текущей цены 34.20. Многие сравнивают 2.76% и 12.61% перед размещением ордеров на 34.20 или 34.50. Изучайте ежедневные изменения цены AFMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Самая высокая цена First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) за последний год составила 35.09. Акции заметно колебались в пределах 26.72 - 35.09, сравнение с 34.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Active Factor Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Самая низкая цена First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) за год составила 26.72. Сравнение с текущими 34.20 и 26.72 - 35.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AFMC?
В прошлом First Trust Active Factor Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.35 и 6.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.35
- Open
- 34.19
- Bid
- 34.20
- Ask
- 34.50
- Low
- 34.10
- High
- 34.20
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 12.61%
- Годовое изменение
- 6.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8