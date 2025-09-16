CotaçõesSeções
GBPTRY
GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira

56.05997 TRY 0.03794 (0.07%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Turkish Lira

A taxa do GBPTRY para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 55.90180 TRY para 1 GBP e o máximo foi 56.10459 TRY.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs lira turca. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

GBPTRY Notícias

Faixa diária
55.90180 56.10459
Faixa anual
42.11883 56.64873
Fechamento anterior
56.0220 3
Open
56.0453 3
Bid
56.0599 7
Ask
56.0602 7
Low
55.9018 0
High
56.1045 9
Volume
2.314 K
Mudança diária
0.07%
Mudança mensal
1.11%
Mudança de 6 meses
14.51%
Mudança anual
22.42%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0