GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira

55.68628 TRY 0.33575 (0.60%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Turkish Lira

Le taux de change de GBPTRY a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 55.68209 TRY et à un maximum de 56.16368 TRY pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Lire Turque. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
55.68209 56.16368
Range Annuel
42.11883 56.64873
Clôture Précédente
56.0220 3
Ouverture
56.0453 3
Bid
55.6862 8
Ask
55.6865 8
Plus Bas
55.6820 9
Plus Haut
56.1636 8
Volume
129.103 K
Changement quotidien
-0.60%
Changement Mensuel
0.43%
Changement à 6 Mois
13.74%
Changement Annuel
21.61%
20 septembre, samedi