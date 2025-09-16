Divisas / GBPTRY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira
56.44513 TRY 0.29805 (0.53%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Turkish Lira
El tipo de cambio de GBPTRY de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.17952 TRY por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 56.54541 TRY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs lira turca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPTRY News
- Noticias Hoy - 18/09: Fed Baja las Tasas de Interés
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
Rango diario
56.17952 56.54541
Rango anual
42.11883 56.64873
- Cierres anteriores
- 56.1470 8
- Open
- 56.1795 2
- Bid
- 56.4451 3
- Ask
- 56.4454 3
- Low
- 56.1795 2
- High
- 56.5454 1
- Volumen
- 58.928 K
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 1.80%
- Cambio a 6 meses
- 15.29%
- Cambio anual
- 23.27%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
- 2
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
- 0
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
- 7
- Pronós.
- Prev.
- 0