Divisas / GBPTRY
GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira

56.44513 TRY 0.29805 (0.53%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Turkish Lira

El tipo de cambio de GBPTRY de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.17952 TRY por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 56.54541 TRY.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs lira turca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
56.17952 56.54541
Rango anual
42.11883 56.64873
Cierres anteriores
56.1470 8
Open
56.1795 2
Bid
56.4451 3
Ask
56.4454 3
Low
56.1795 2
High
56.5454 1
Volumen
58.928 K
Cambio diario
0.53%
Cambio mensual
1.80%
Cambio a 6 meses
15.29%
Cambio anual
23.27%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0