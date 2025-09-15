КотировкиРазделы
Валюты / GBPTRY
Назад в Валюты

GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira

56.38261 TRY 0.15311 (0.27%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Turkish Lira

Курс GBPTRY за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.21741 TRY за 1 GBP, а максимальная — 56.43900 TRY.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Турецкой лиры. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GBPTRY

Дневной диапазон
56.21741 56.43900
Годовой диапазон
42.11883 56.45555
Предыдущее закрытие
56.2295 0
Open
56.2902 3
Bid
56.3826 1
Ask
56.3829 1
Low
56.2174 1
High
56.4390 0
Объем
55.025 K
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
15.16%
Годовое изменение
23.13%
17 сентября, среда