GBPTRY: Great Britan Pound vs Turkish Lira

55.77916 TRY 0.24287 (0.43%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Turkish Lira

Der Wechselkurs von GBPTRY hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 55.74136 TRY und einem Hoch von 56.16368 TRY pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Türkischer Lira-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
55.74136 56.16368
Jahresspanne
42.11883 56.64873
Vorheriger Schlusskurs
56.0220 3
Eröffnung
56.0453 3
Bid
55.7791 6
Ask
55.7794 6
Tief
55.7413 6
Hoch
56.1636 8
Volumen
127.115 K
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
13.93%
Jahresänderung
21.81%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K