GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone

27.91807 CZK 0.01325 (0.05%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Czech Koruna

A taxa do GBPCZK para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 27.90736 CZK para 1 GBP e o máximo foi 27.92030 CZK.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs coroa tcheca. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

GBPCZK Notícias

Faixa diária
27.90736 27.92030
Faixa anual
27.88786 30.73219
Fechamento anterior
27.9048 2
Open
27.9136 0
Bid
27.9180 7
Ask
27.9183 7
Low
27.9073 6
High
27.9203 0
Volume
1.795 K
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
-0.95%
Mudança de 6 meses
-6.32%
Mudança anual
-7.78%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0